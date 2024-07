První slova Kaiserovy utajované dcery a její dojemný vzkaz otci

O velké překvapení se postaral herec Oldřich Kaiser, když před pár dny přiznal, že není otcem jedné, ale dvou dcer. Kromě Karolíny, jejíž matkou je hercova bývalá manželka Naďa Konvalinková, má ještě Elizabeth, kterou zplodil se svou fanynkou. Skrývání ale bylo dost a on se rozhodl otcovství veřejně přiznat.

To byl pro Elizabeth největší dárek k jejím třicetinám a premiéru otcova nejnovějšího filmu, kam ji hrdě vyvedl, si užila. Dojem to na ní zanechalo tak velký, že se o něj musela podělit se sledujícími na Instagramu. "Byla jsem šťastná, že jsem mohla být svědkem tohoto velkého momentu v kariéře mého táty a slyšet, jak ho lidé nazývají žijící legendou. Jsem na něj pyšná, a to nejen pro jeho talent a kariéru, ale hlavně pro jeho laskavé srdce a neuvěřitelný smysl pro humor. Opravdu jediný svého druhu," nešetřila chválou na svého slavného tátu.

Kromě prvního vyjádření si také hrdě změnila jméno, pod kterým na sociální síti koučka a lektorka tance žijící v Nizozemsku vystupuje. Doposud používala i jméno Mucklow, nyní už je ale jen Kaiser.