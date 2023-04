"Nemám budoucnost, skončil jsem." Komplikované životy potomků celebrit

"Nikdy jsem na ni nebyl přísný, spíše jsem ji trochu rozmazloval," posteskl si Karel Gott, který svou první nemanželskou dceru Dominiku držel léta v tajnosti. Aby jí svou nepřítomnost nějak vynahradil, kupoval jí drahé dárky. S odstupem let to vnímal jako chybu. Jeho první dcera totiž propadla závislostem na lécích a alkoholu, a dosud se snaží vrátit svůj život do správných kolejí.

Není to ovšem jediný případ. I další slavní rodiče měli starosti se svými dětmi: často řešili drogové závislosti, alkoholismus a bujaré večírky.

