Panebože, co to je za hrůzu? Diváci se vysmáli novému seriálu 1. mise

Nový seriál 1. mise, který divákům na obrazovkách ukazuje náročnou profesi vojenských lékařů, sklidil na sociálních sítích tvrdou kritiku.

"No teda nevím, kde bych začala. Noida mám ráda, ale absolutně mě ta úvodní písnička vyděsila, tu sykavku a šišlání fakt nešlo přeslechnout. A pak zeleno, že by se i Esmeralda tetelila blahem. Dobrý je, že dali šanci mladým, neokoukaným hercům, ale to je asi tak všechno. Celkově mi to přijde jako divně natočená slátanina. Asi jsem od toho čekala víc," napsala divačka na sociální sítě.

Seriál sleduje dvanáct mediků na cestě za vytyčeným cílem: zasloužit si místo v elitní jednotce a stát se tak součástí odvážné mise. Příběh diváky vůbec nezaujal. "Tenhle výtvor nesahá americkému M*A*S*H ani po kotníky, na ten se totiž dá dívat pořád dokola a vždy pobaví! I moje 77letá mamča se na něj s oblibou pravidelně dívá," dodala další divačka.

Diváci nový seriál srovnávali i se starší českou klasikou Chalupáři. "Zlatí Chalupáři," napsal stručně, ale výstižně další divák. "Panebože, co to je za hrůzu. Lidé křičí, jsou zlí, nenávistní. Takových máme v normálním životě dost a nepotřebuji se na ně koukat ještě ve filmu. Nevím, jak ostatní, ale já přepínám," shrnula divačka seriál do jedné věty.

Seriál 1. mise se na obrazovkách objeví vždy ve středu ve 20:15. Herci Marek Němec, Pavel Řezníček, Jan Dolanský a herečky Kristýna Leichtová či Adéla Gondíková dostanou u diváků další šanci už 1. září.