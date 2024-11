První orgasmus jsem měla během nevěry, přiznala Michaela Tomešová

Muzikálová herečka Michaela Tomešová na sebe v podcastu Agáty Hanychové a Ornelly Koktové prozradila zřejmě víc, než měla původně v plánu. Například to, že její vztah s manželem Romanem Tomešem začal tak, že byla nevěrná svému předchozímu partnerovi.

"Teď už je to 13 let nazpátek, tak už o tom můžu mluvit, ale nikdy jsem o tom ještě nemluvila. Já jsem vlastně šest let chodila s Milanem Peroutkou, když byl ještě na holky," svěřila se v podcastu s tím, že v té době se zamilovala do kolegy z divadla. "Byla jsem strašně zamilovaná do Romana a říkala jsem si: já si ho musím vyzkoušet. Nemůžu se s Milanem rozejít, aniž bych se s Romanem nevyspala. Tak jsem se s ním vyspala na jeho narozeniny," odhalila na sebe Tomešová.

"Pak jsem přišla domů za Milanem a řekla jsem, já se jdu vykoupat. A tři hodiny jsem byla ve vaně a nemohla jsem ze sebe smýt ten pocit viny. Poznal to samozřejmě hned a hned jsem se mu přiznala," zavzpomínala na nepříjemný okamžik. Zároveň ale prozradila, že v tu chvíli věděla, že Tomeš je pro ni tím pravým. "Já měla svůj první orgasmus v životě," dodala se smíchem.

Jejího bývalého přítele Milana Peroutky se ale celá situace velmi dotkla. "Ve finále se se mnou rozešla jeho maminka s babičkou, protože on to vůbec nezvládl. Nekonfrontoval mě vlastně s tou situací, ale ony si mě postavily na kobereček a ptaly se mě, jak dlouho to trvá a s kým. Tak jsem to všechno řekla a věděla jsem, že ten barák asi další den opustím, že už to není můj rajón," prozradila Tomešová s tím, že jejich vztah to natolik poškodilo, že s ní Peroutka dlouhých sedm let nepromluvil ani slovo. Dnes už je podle ní ale vše zapomenuto a stali se z nich opět přátelé.