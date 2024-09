Proč Anna Polívková neměla na svatbě maminku? "Brzy umřu," říká

Přestože na své víkendové svatbě herečka Anna Polívková plakala štěstím, některá z těch slz byla možná tak trochu ze smutku. To proto, že tomuto velkému okamžiku nemohla přihlížet její maminka, herečka Evelyna Steimarová, a Polívková se tak musela spokojit pouze s přítomností tatínka, herce Bolka Polívky.

"Jsem na tom zdravotně fakt mizerně. Kdyby to jen trochu šlo, tak jsem v Itálii. Mně je ale vážně zle, sotva lezu. Anče to ale strašně přeju, jsem tam s ní a ona to ví," svěřila se Steimarová Blesku se smutkem v hlase. "Dcera se mi vdává a já se tu ploužím z lékárny a sotva dejchám. Nadosmrti mě tohle bude mrzet. I když ne dlouho, protože umřu brzy…" šokovala svým prohlášením herečka, kterou si diváci zamilovaly například ve filmu Tajemství hradu v Karpatech.

Nebyla to ale jediná důležitá žena, která svou účast na svatbě musela kvůli zdravotním komplikacím oželet. Dalším pozvaným hostem, který se nedostavil, byla macecha Chantal Poullain. "Měla jsem koupené letenky a měla jsem letět spolu s Vladimírem. Bohužel se mi před odletem udělalo zle a vyšel mi pozitivní test na covid. Moc mě to mrzí. Těšila jsem se tam, ale mám vážný průběh covidu, tak je dobře, že jsem zůstala doma. Novomanželům ze srdce přeji všechno nejlepší," posteskla si.

