Princezna Catherine nesnáší chemoterapii nejlépe. Snaží se to ale nedat najevo

V březnu vystoupila manželka korunního prince Williama Catherine s oznámením, že se potýká s rakovinou, a utišila tím bláznivé konspirace, které po internetu kolovaly ještě z dřívějška. Oblíbená princezna z Walesu se totiž již měsíce předtím stáhla z veřejného života a nebylo zcela jasné, z jakého důvodu.

Princezna Catherine se teď plně soustředí na svůj boj se zákeřnou nemocí a stejně jako jindy se drží pravidla královské rodiny: "nikdy nic nevysvětluj, na nic si nestěžuj". Britskou veřejnost ovšem její stav zajímá, ale i na přímý dotaz ohledně jejího zdraví odpověděl princ William pouze stručně.

"Daří se jí dobře," řekl u příležitosti návštěvy nemocnice před několika dny. Sama princezna ve svém březnovém vzkazu tvrdila: "Je mi dobře a cítím se každým dnem silnější."

Podle aktuálních informací z blízkého okolí paláce si ale náročná chemoterapie, kterou podstupuje již od února, vybírá svou daň. "Je to čím dál těžší a těžší. Kate a William procházejí peklem za zdmi paláce," uvedl nejmenovaný zdroj s tím, že Catherine se snaží svůj stav zastírat i před svými třemi dětmi.

Mluvčí Kensingtonského paláce, úřadu prince a princezny z Walesu, včera k princeznině stavu uvedl: "Od princezny se neočekává, že se vrátí do práce, dokud to neschválí její lékařský tým." Až se tak ale stane, Catherine má zájem vrátit se zejména k práci na královské nadaci Royal Foundation Center for Early Childhood, která se zaměřuje na financování vzdělávání od raného věku dětí. "Rané dětství bude i nadále ústředním bodem její veřejné práce," potvrdil mluvčí s tím, že princezna, navzdory svému špatnému zdraví, zůstává řídící silou v pozadí této nadace.