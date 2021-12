Pavel Trávníček řekl, co si doopravdy myslí o norské Popelce a novém princi

Letos na Vánoce míří do kin nová verze pohádky Tři oříšky pro Popelku. Natočili ji v Norsku a jmenuje se Tři přání pro Popelku. Prince v ní ztvárnil herec Cengiz Al.

Pavel Trávníček v rozhovoru pro Super.cz sdílel svůj názor na nového prince. "Je to fešák, Norkám se bude určitě líbit. Myslím, že mu to vydrží dlouho, pokud neztloustne a bude běhat na lyžích, což Norové dělají," smál se.

Herec se při vzpomínce na Popelku úplně rozplýval. Je pro něj dodnes srdcová záležitost a je rád, že se dočkal nové verze. Podle jeho slov je tato pohádka nesmrtelná. Cengiz Al se mu v roli líbí. "Je mladý, krásný, určitě bude úspěšný a já mu to přeju. Kdo se spojí s touto pohádkou, ten je šťastným člověkem, protože všechno je pomíjivé, jen Popelka věčná." I po 50 letech na ni vzpomíná rád. "Byli tam bezvadní kolegové a úžasní herci, od kterých jsem se měl co naučit."

Herec vzpomínal také na to, jak to tehdy bylo s natáčením při studiu. "Nechtěli mě pustit ze školy, protože jsem byl ve druhém ročníku a hercům se nepovolovalo točit v televizi. Proč? Aby se prý nezkazili! Tahle blbost naštěstí pominula, byla jiná doba. Dnes je to zase obráceně. Každý, kdo se projde po chodníku, je hvězda," svěřil se Trávníček.

Česko-německá filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku (Drei Haselnüsse für Aschenbrödel) měla premiéru v roce 1973. Scénář napsal podle předlohy Boženy Němcové František Pavlíček. V titulcích je však uvedena Bohumila Zelenková, která jej zaštítila, protože Pavlíčkovi komunistický režim zakázal činnost v kultuře. Hudbu složil Karel Svoboda, hlavní píseň Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš zpívá Karel Gott a text napsal Jiří Štaidl. V hlavních rolích se představili Libuše Šafránková jako Popelka a jako princ Pavel Trávníček.