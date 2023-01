Harry: Chci urovnat vztah s otcem a bratrem. Jeho kniha je však k Williamovi kritická

Princ Harry, vévoda ze Sussexu, v novém interview přiznává, že by chtěl urovnat vztah se svým otcem králem Karlem III. a starším bratrem princem Williamem. Harry v rozhovoru pro britskou televizní stanici ITV také popřel, že by se plánoval vrátit do britské královské rodiny jako pracující člen monarchie.