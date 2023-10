Princ Harry a Meghan jsou znovu terčem posměchu. Takto je parodoval známý seriál

Princ Harry a jeho manželka Meghan se v posledních letech stali častým terčem posměchu. Co opustili britskou královskou rodinu, není totiž zcela jasné, co přesně dělají, kromě toho, že si na své příbuzné stěžují a za to inkasují nemalé peníze. A toho se chopil další známý seriál.