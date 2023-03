Princ Harry a jeho žena Meghan přišli o domov. Vystěhovat je nechal král Karel III.

Několik členů britské královské rodiny čeká v nejbližší době velké stěhování. A podle deníku The Sun z toho ani jeden z nich nemá radost. Princ Harry a jeho žena, vévodkyně Meghan, totiž byli požádáni, aby se odstěhovali z domu Frogmore Cottage, který leží na panství náležící k hradu Windsor. Rozhodnutí přišlo přímo od Harryho otce, krále Karla III.

"Můžeme potvrdit, že vévoda a vévodkyně ze Sussexu byli požádáni, aby opustili rezidenci ve Frogmore Cottage," řekl BBC mluvčí páru, který se v roce 2020 vzdal svých královských povinností a odstěhoval se do Spojených států. "Znamená to konec dobrých časů Harryho a Meghan v království. Oba jsou hodně frustrovaní z toho, že nejsou schopni nijak to vystěhování zastavit," řekl deníku The Sun zdroj z Buckinghamského paláce s tím, že by mělo jít o jistý druh pomsty.

Rozhodnutí o vystěhování totiž přišlo v době, kdy se na pulty knihkupectví dostala kniha Spare (Náhradník), ve které princ Harry vytahuje na světlo soukromé záležitosti královské rodiny a očerňuje řadu jejích členů. Kniha je nejrychleji prodávanou literaturou faktu ve Velké Británii od roku 1998 a obsahuje například tvrzení, že princ Harry byl fyzicky napaden svým bratrem Williamem, princem z Walesu. Harry napsal také, že on a jeho bratr prosili svého otce, aby se neoženil s Camillou, nyní královnou manželkou.

Frogmore Cottage ale nezůstane opuštěný. Král Karel ho nabídl svému mladšímu bratrovi, princi Andrewovi. I ten se stáhl z veřejného života poté, co figuroval v kauze sexuálního násilníka Jeffreyho Epsteina. Princ Adrew v současnosti obývá sídlo s 31 ložnicemi a stěhování do domu, který jich má pouze deset, ho proto nijak netěší. "Andrew se brání už jen té myšlence přestěhovat se do mnohem menší Frogmore Cottage," píše The Sun. Podle britského tisku mu ale nejspíš nic jiného nezbude, protože král Karel III. má podle zdroje z paláce v úmyslu snížit mu roční apanáž.