Zpěv, herectví a jiný postoj ke smrti. Klára Pollertová začíná po rozvodu novou etapu

František i Josef, nejstarší synové Kláry Pollertové, jsou už dospělí. Co bude herečka, která na dlouhou dobu dala přednost jejich výchově před herectvím dělat, až se osamostatní i Antonín a Václav?

"Konkrétně v hlavě nic nemám," odpověděla Pollertová v rozhovoru se synem a dodala: "Vzhledem k tomu, že jsem měla život nějak naplánovaný a jela jsem podle nějakého schématu, ale osud tomu chtěl jinak, jsem začala směřovat k tomu, že něco zkrátka naplánovat nejde a je lepší nechat to trochu plynout." Herečka se každopádně svěřila s tím, že by ráda rozvinula svůj pěvecký talent.

Pollertová zároveň plánuje návrat k herectví: "Ráda bych zkoušela v divadle, a pokud by byla i nějaká filmová role, bylo by to fajn, i když já jsem v tomhle opatrná, protože to před kamerou moc neumím a spíš tíhnu k divadlu."

Kvůli tomu, že byla s oběma svými rodiči až do poslední chvíle jejich životů, našla Klára Pollertová další činnost, která ji naplňuje. "Vždycky jsem si myslela, že to nejhorší, co člověka může s rodiči potkat, je utírat vlastnímu tátovi zadek, a zjistila jsem, že na tom vůbec nic není, že tyhle věci vlastně dělám ráda, a našla jsem si díky tomu k rodičům moc hezký a najednou úplně jiný vztah," prozradila herečka magazínu Vital.

Díky téhle zkušenosti pak začala spolupracovat s Nadací rodiny Vlčkových, která se věnuje paliativní péči. "Přemýšleli jsme, čím bych jim mohla být prospěšná, a nakonec jsme využili mých uměleckých sklonů. Jsme taková malá skupinka čtyř lidí a vymýšlíme různé projekty, jak přes umění odbourávat předsudky o smrti, vysvětlovat, co to vlastně je paliativní péče, pokoušet se změnit přístup k umírání, k těžkým životním situacím," řekla Klára Pollertová a rozhovor zakončila větou: "Musím říct, že jsem se opravdu ocitla ve velmi zajímavé životní fázi a jsem za ni přes všechny bolesti vděčná."