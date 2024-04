"Klub 27" To jsou tragické osudy umělců, kteří se nedožili 30 let

O klubu se začalo mluvit poté, co na přelomu 60. a 70. let 20. století zemřelo krátce po sobě několik slavných muzikantů podobného stáří. Byli to mimo jiné Brian Jones, kytarista a spoluzakladatel kapely Rolling Stones, kytarista Jimi Hendrix, zpěvačka Janis Joplinová, a zpěvák skupiny Doors Jim Morrison.

Mezi další členy patří James Dean, Amy Winehousová nebo Kurt Cobain. Podívejte se do naší galerie, které další hvězdy zemřely předčasně.