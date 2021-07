56letá Pořízková pokračuje v odhalování. Na dovolené se vyfotila nahá v koupelně

Supermodelka Pavlína Pořízková nedávno vyvolala rozruch obálkou česko-slovenského magazínu Vogue, kde zapózovala v průsvitném outfitu. Tentokrát své celé tělo hrdě vyfotila před zrcadlem v hotelu.

Šestapadesátiletá Pořízková se za svůj věk rozhodně stydět nemusí. Postavu, kterou předvádí na svém Instagramu ve smyslných momentkách, by jí mohly závidět i o několik let mladší kolegyně. Jako jedna z mála dokázala s modelingem prorazit především v zahraničí, kde se odehrává nejen její kariéra, ale i život. Novou selfie poskytla úplně jiný pohled na své nahé tělo.

"Můj hotel Eden v Římě má kromě nádherného pokoje, kde jsem ubytovaná, i tuto krásnou koupelnu. Po práci a luxusní koupeli jsem se nudila, což vedlo k této oslavě narcisismu - nahé selfie," popsala Pořízková snímek pořízený během dovolené v Itálii. "Co jiného se tam dalo dělat? Chci říct, kromě věcí, jako je čtení dobré knihy nebo sledování italské televize, " dodala.

"Zajímalo by mě, co by se dělo, kdybyste dali muži zrcadlo, foťák a hodně volného času, oproti tomu, co by udělaly ženy. A pro vás všechny, co máte s nahotou problém, tenhle post pro vás nebude bezpečným místem," zakončila svůj popisek.

Pořízková pro Page Six přiznala, že pravidelně čelí kritice, která je původem většinou od žen. Ti ji hanbí za to, že se chlubí svou postavou na sociálních sítích. "Myslím, že jsme udělali obrovské kroky v přijímání všech druhů krásy. Velikost a barva a všechny tyto věci, které dříve byly tak jednotné, se nyní rozšířily," dodala v květnu tohoto roku pro Page Six. "Ale věk, ageismus, to je něco jako poslední hranice."

Nahé selfie sklízí především chválu, a to nejen od kolegyň ze světa modelingu. Komplimenty nešetřily například spisovatelka Radka Třeštíková, americká modelka Carolyn Murphyová či mexická zpěvačka Thalia.