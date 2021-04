Pořízková v 56 letech nic nezakrývá. V průsvitném outfitu je na titulce Vogue

Supermodelka Pavlína Pořízková je v 56 letech hvězdou obálky česko-slovenského magazínu Vogue. Ten se věnuje věku a kráse, kterou Pořízková může demonstrovat doslova na svém těle.

Na titulní straně magazínu se Pořízková objevila přesně čtyřicet let po svém prvním focení na titulku německé Vogue. Tehdy jí bylo šestnáct let a Pořízková se nestydí ani o několik dekád později, když pózuje v průsvitném outfitu.

Pavlína Pořízková má za sebou příběh, který by, jak píše magazín Vogue, vydal na seriál pro Netflix. Když jí byly tři roky, její rodiče emigrovali z Československa do Švédska. Než se ji a jejího mladšího bratra podařilo dostat za rodiči, vychovávala je babička. V dospívání zažila ve švédské škole šikanu a říká, že to, že ji rodiče opustili, jí vneslo do života pocit, že není dost dobrá.

Ve čtrnácti letech ji objevil legendární modelingový agent John Casablancas, o rok později se přestěhovala do Paříže a začala se objevovat na titulkách slavných časopisů. V roce 1988 získala smlouvu s Estée Lauder - tehdy se jednalo o nejlépe placenou modelingovou práci v historii, která jí vydělala šest milionů dolarů. Vypracovala se tak na světovou supermodelku, kterou svět znal jako "Paulinu s příjmením, které láme jazyk".

V současné době ji nejvíce naplňuje psaní, její články uveřejnily třeba The New York Times nebo The Huffington Post, a v roce 2007 vydala také román A Model Summer. "Ráda bych byla ještě modelka, ale už pracovní nabídky nedostávám. Nemůžu tvrdit, že jí jsem. To by bylo jako říkat: 'Jsem spisovatelka. Píšu na ubrousky a pak je splachuji do záchodu'," říká upřímně v rozhovoru pro Vogue.

Číslo, ve kterém se slavná modelka objevuje, se věnuje věku a kráse a předsudkům, které se tématu týkají.