Polonahá fotka s těhotenským bříškem. Plus size modelka Grahamová čeká druhé dítě

Vůbec nejznámější plus size modelka Ashley Grahamová, známá především předváděním spodního prádla nadměrných velikostí, je těhotná. První syn Isaac, kterému je nyní rok a půl, se dočká sourozence.

Šťastnou zprávu, že čeká druhé dítě se svým manželem a režisérem Justinem Ervinem, oznámila modelka na Instagramu. Na fotce, kterou fotil manžel, Grahamová s těhotenským bříškem pózuje pouze v košili elegantně přehozené přes ramena pod oblohou plnou šedých mraků.

"Minulý rok byl plný malých překvapení, velkých zármutků, rodinných začátků a nových příběhů," napsala modelka k fotce na Instagramu. "Právě začínám vstřebávat a oslavovat další kapitolu života, která pro nás moc znamená," dodala.

O mateřství promluvila modelka i v show The Ellen DeGeneres: "Stát se matkou bylo těžké, ale být matkou v době pandemie, to je teprve něco! Dopřálo mi to mateřskou, kterou si moje tělo zasloužilo. Některé pracující matky se musí rychle vrátit do práce a se svými dětmi jsou jen pár týdnů, takže si odpočinek nedopřejí vůbec. Je to, jako by zaměstnavatelé těmto ženám popřáli k tomu, že je skvělé, že přivedly na svět nového člověka, ale že je potřeba, aby byly okamžitě zpátky v práci. A to v pořádku není."

Své první těhotenství oznámila v den, kdy s manželem oslavili deváté výročí svatby. Rok 2019 si modelka naopak užívala a jako těhotná se věnovala sportu i práci. Velkým úspěchem pro ni byla obálka amerického časopisu Vogue. "O tomhle momentu jsem snila celou kariéru, od doby, kdy jsem před dvaceti lety žila v Nebrasce a pózovala do katalogu," svěřila se k fotce.