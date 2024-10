Dopita měl při rvačce se Soukupem na ruce boxera, tvrdí svědectví. Případ se dál řeší

Před několika týdny došlo na pozemku u domu Agáty Hanychové ke rvačce mezi jejím manželem Miroslavem Dopitou a jejím bývalým partnerem Jaromírem Soukupem. Obě strany vidí to, jak ke konfliktu došlo, zcela odlišně a obviňují jedna druhou. Celou věc tak od začátku šetří policie. A v minulých dnech získala nové svědectví.

Zatímco Hanychová tvrdí, že její manžel pouze bránil rodinu a ona se reálně bála o holý život, protože podle jejích slov na ni Soukup po předání společné dcery Rozárky zaútočil, bývalý mediální magnát si myslí něco jiného. Podle něj to byl připravený útok a jeho vinou je pouze to, že se nechal vyprovokovat k reakci.

Věcí, která veřejnost na první pohled zaskočila, bylo i to, že Dopita ze rvačky vyšel pouze s - podle něj - od Soukupa pokousanou rukou. Soukup, který v minulosti boxoval, dopadl daleko hůř. Na snímcích se objevil s rukou v sádře a ošklivě pohmožděným obličejem. To by mohlo vysvětlit právě svědectví, kterým se v současnosti policie údajně zabývá. Podle něj měl při prvních ranách Dopita nasazený na ruce tzv. boxer, což je kovová zbraň, která se navléká na prsty, aby protivníkovi způsobila větší zranění.

"Případ jsme šetřili pro podezření ze spáchání přestupku s tím, že takovou věc poté předáváme správnímu orgánu k projednání. K tomu již mělo dojít, ale v té věci jsme obdrželi nové, doplňující informace. Takže ty nyní budeme ještě prošetřovat a poté se rozhodne o dalším postupu," sdělila pražská policejní mluvčí Kristýna Zelinková, která také nevyloučila možné překvalifikování na trestný čin. Web Expres.cz se také dotazoval, zda skutečně policie pracuje s verzí, že Dopita použil zbraň. "Tuto informaci vám bohužel nemohu potvrdit, ale ani vyvrátit," odpověděla Zelinková.