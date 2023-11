"Pokoušeli jsme se o dítě," říká o vztahu s Karlem Gottem Martina Formanová

S Karlem Gottem se Martina Formanová seznámila, když byla ve třetím ročníku na gymnáziu a jejich vztah trval s přestávkami celou dekádu. "Stýkali jsme se 10 let. Ale bylo to období, že mezitím jsme měli jiné vztahy. Já jsem chtěla nějakého stálého partnera, on to měl hodně rozlítané," přiznala Formanová, že každý od partnerství očekával něco jiného.

Byla ale i doba, kdy to vypadalo, že by ona mohla být pro Slavíka tou pravou. Jeho fanoušky teď překvapila informací, že se pokoušeli o miminko.

"Já jsem nemohla otěhotnět. My jsme měli období, že jsme se o to pokoušeli. Čert ví, jak by se ten život dál odvíjel, kdyby to vyšlo," prozradila v pořadu Face to Face Formanová. Jenže osud jim společné dítě nedopřál a budoucí spisovatelka si prožila náročné období, kdy se obávala, že se matkou nikdy nestane. "Měla jsem obrovský strach, že ty děti nikdy mít nebudu," dodala žena, která se nakonec dočkala dvojčat, jejich otcem byl její manžel, režisér Miloš Forman, se kterým strávila téměř čtvrt století.

Na bývalého partnera ale nezanevřela a zůstali přátelé. Ve styku byli pravidelně a naposledy se viděli nedlouho před jeho smrtí. "Byla jsem u nich na Bertramce s mojí sestrou, kterou Karel znal z 80. let, na večeři. Přišel mi hodně smířený s tím, že odejde," dodala dojatě Formanová.