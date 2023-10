Z Gottovy vily na Bertramce bude muzeum

Vdova po zpěvákovi Karlu Gottovi se jeho fanouškům na sociálních sítích ozývá spíše sporadicky. 1. října, kdy uplynuly přesně čtyři roky od jeho smrti, všechny jeho příznivce ale velmi potěšila. Od podzimu příštího roku se budou moci zájemci podívat do míst, kde Gott prožil více než půlku svého života. Z jeho vily na Bertramce se totiž stane zpěvákovo muzeum.

"Rozhodla jsem se spolu se svými dcerami, že zpřístupníme náš dům v ulici Nad Bertramkou fanouškům. Uvidíte naši milovanou vilu autenticky tak, jak v ní můj muž žil v letech 1974 až 2019, tedy více než polovinu života," napsala Ivana Gottová na sociální sítě. Je si jistá tím, co by její manžel chtěl: "Vím, že by ho těšilo, že se náš rodinný dům otevře veřejnosti."

Na podrobnosti se podívejte dále.