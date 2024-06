"Podraz a pokrytectví," rozčiluje se Leitgeb nad bývalou kamarádkou Pártlovou

Celé měsíce bylo ohledně rozpadu projetu 3v1 ticho po pěšině. Veronika Arichteva, Martina Pártlová a Nikol Leitgeb vydaly společné prohlášení a víc se k věci nevyjadřovaly. To ale porušila před pár dny právě Leitgeb, kdy na svém Instagramu promluvila o konci přátelství.

"Z 3v1 jsem odešla, protože mi to delší dobu připadalo jako byznys než jako kamarádství a neuměla jsem v tom moc dobře fungovat. Jsem hypersenzitivní a šla jsem pryč. Moje domněnka se mi během tři čtvrtě roku potvrdila. A to je celé. Věřím, že se to normálně stává, že jste se s někým duševně oddálili. Je to prostě život," řekla svým sledujícím.

A následně se vyjádřila i zpěvačka Martina Pártlová, která má na svém novém albu píseň, ve které se z pocitů konce kamarádství vyzpívává. "Je to takové moje rozloučení s 3v1. Byly jsme spolu nějaký čas a bylo to pro mě krásné. Nebylo to vždycky lehké, ale je to zkrátka takové rozloučení s holkama. Na konci si myslím, že je dost cítit, že mě to mrzí," řekla pro web Prima Ženy. To však rozpálilo Nikol do běla a pod ukázkou z rozhovoru nechala velmi naštvaný komentář.

"Marti, já ti samozřejmě přeju, aby se ti prodávalo album i koncerty, ale o svém záměru natočit klip s písničkou o mně (!!!) jsi mi napsala dva dny předem s tím, ať tam přijdu, že by to tam bylo hezké. Napsala jsem ti, že to je úlet, prasárna a podpásovka a vrchol pokrytectví, vždyť jsme spolu během roku nebyly ani na kafi a teď budeme hrát tyjátr v kině," píše rozčileně.

"Nesouhlasila jsem s tím. Celým. Však toho máš plný mobil. Ty ses se mnou rozloučila a pak jsi v klidu šla a natočila to. A teď chodíš po rozhovorech a dojímáš se. Tohle je naprosto neuvěřitelné. Co se to s vámi stalo, proboha?" divila se na sociální síti, ale následně příspěvek zmizel. Údajně proto, že se pod ním rozjela velmi nepřátelská diskuse. V té lidé obviňovali Nikol, že je to právě ona, kdo začal do celé věci šťourat.