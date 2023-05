Slovenština je pro dnešní děti stejně nesrozumitelná jako angličtina, říká Růžičková

Slovenská herečka Andrea Růžičková dostala svou první roli ve filmu Rafťáci (2006), ve kterém ji režisér Karel Janák musel nechat předabovat do češtiny. V seriálu Vyprávěj, který byl pro ni opravdovým zlomem v kariéře, už ale většinu času mluvila plynně česky. Stejně to praktikuje i ve svém osobním životě.

"Já jsem jazyk řešila hlavně na začátku, chtěla jsem mít češtinu skvělou. Ale ona dokonalost není vždycky k dobru, protože tím zároveň ztrácíte svoji autenticitu," vysvětlila v rozhovoru pro Novinky.cz. "Rozhodla jsem se, že se všemi kamarády, partnerem a v soukromí vůbec budu mluvit česky, protože se češtinu musím někde naučit. Zatímco například v nějakém pořadu, kde nebudu hrát roli, ale mluvit sama za sebe, budu mluvit slovensky."

Ačkoli se slovenštinou mnoho Čechů problém nemá, herečka se pro jistotu vždy radši ptá, jak má komunikovat. Mladší lidé se po rozpadu federace s tímto jazykem potkávají o něco méně. Podle Růžičkové ale projevují vstřícnost a jsou ochotni ji vyslyšet v jejím původním znění, prý jim to přijde zajímavé.

"Jakmile potom poznám, že něčemu nerozumí, a to jim hned vidím na obličejích, přeložím to do češtiny. Malé děti samozřejmě nerozumí vůbec, pro ně je slovenština stejně nesrozumitelná jako třeba angličtina," konstatovala herečka s tím, že teď už řeč tolik neřeší a mluví tak, jak jí zrovna přijde na jazyk. Její synové Tobiáš a Jáchym ale rozeznají její přízvuk, který je z velké části závislý na momentálním rozpoložení.

"Moji slovenštinu většinou pocítí, když jsem v dysbalanci a zvýším hlas. V emocích se totiž člověk většinou přestane kontrolovat," přiznává Růžičková se smíchem. Její děti prý se slovenským jazykem nemají problém, jezdí tam za rodinou a navíc si čtou slovenské knížky od babičky.