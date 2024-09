"Podám trestní oznámení, bylo to připravené," tvrdí Soukup po rvačce s Dopitou

"Dopita mne napadl, měli to připravené," tvrdí Jaromír Soukup, který nepřipouští, že by bitku u domu Agáty Hanychové vyprovokoval on. A to i přesto, že svědectví z místa činu mluví o tom, že Soukup vniknul na pozemek své bývalé partnerky a křičel na jejího manžela "Dopito, pojď ven!"

"Dopita na mne při předání dcery slovně útočil a po předání mne napadl. Přišel k brance, otevřel ji a pak mne napadl. Měli to připravené. Zbytek nechám na orgánech činných v trestním řízení," uvedl pro Expres.cz Soukup. "Na rvačky po předání dcery nejsem stavěný. Jistě budeme podávat trestní oznámení," dodal podnikatel, který byl po incidentu převezen do nemocnice k ošetření.

A stejně tak musel vyhledat lékařkou pomoc i Miroslav Dopita, jehož jeho sok prý pokousal na ruce.

Na straně svého manžela stojí i Hanychová, jež si je zcela jistá, že viníkem celé situace je Soukup. "K celé věci uvádím pouze to, že to byla naše rodina, která byla napadena a Mirek ji jen bránil. Jsem v prvé řadě matka, která se musí postarat o svoji rodinu. Panu Soukupovi nepřeji nic zlého a naopak mu přeji hezké uzdravení," stojí v jejím prohlášení, které zveřejnila na sociálních sítích.