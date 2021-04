Po Výměně manželek nabídla divačka Stropnickému část svého dědictví

Matěj Stropnický momentálně žije se svým mladším partnerem, hercem a dabérem Danielem Krejčíkem na zámku v Osečanech u Sedlčan, který rekonstruují. Své úsilí dokumentují na stránce Zámek bude.

Jak je život na zámku drsný, Matěj Stropnický předvedl v reality show televize Nova Výměna manželek. Na necelé dva týdny u sebe přivítal Martinu z paneláku v Jablonci nad Nisou, maminku šesti dětí, která mu pomáhala starat se o zvířata, nosila vodu i dřevo, aby se dalo zatopit.

Účast v pořadu Stropnickému s partnerem nabídla produkce Novy. Přijali i kvůli finanční odměně, kterou investovali opět do zámku. Daniel Krejčík v show Jana Krause na Primě přiznal, že vůbec neměl představu, jak drahé to bude. "Já jsem věděl, že to bude drahý, ale že to bude tak drahý, to jsem nečekal," řekl. Peníze za natáčení nakonec na opravu věže nestačily.

Ovšem po odvysílání reality show se dvojici ozvala divačka a nabídla jim peníze. "Asi po čtvrt hodině povídá, no ale proč volám: víte, moje maminka po osmašedesátém emigrovala, v USA se znova vdala a ona i otčím už zemřeli, před pár měsíci mi umřel i manžel a děti nemám. Z toho dědictví, co jsem získala, bych vám chtěla přispět na zámek. Chci, aby to byla nějaká jedna konkrétní věc, co po mně zbude - tak okolo čtvrt milionu," napsal Matěj Stropnický na svém facebookovém účtu.

I když tomu nevěřil, poslal divačce upravený rozpočet na zastřešení věže na 309 tisíc korun. Ráno je měl na účtu.

"Abych řekl pravdu, volají nám různí lidé. Vesměs milí, ale hodně věcí pak vyšumí, to už patří k věci," dodává Stropnický. "S paní Naděždou jsem samozřejmě mluvil už i osobně a do Prostějova posílám velké poděkování. Řekla, že přijede, až bude hotové to, na co přispěla, což by koncem léta být mohlo."

Po odvysílání pořadu Výměna manželek dostal Matěj Stropnický stovky e-mailů a podle svých slov na ně tempem pět denně stále ještě odpovídá.