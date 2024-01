Po silvestrovské hospitalizaci už je Patrasová doma. Řekla, proč přijela záchranka

V poledne na Silvestra přijela do domu Dagmar Patrasové sanitka a herečku odvezla. Zatímco rodina je na informace skoupá, mluvčí pražské záchranky Jana Poštová pro Blesk uvedla: "Posádka záchranářů zasahovala na zmíněné adrese u ženy okolo sedmdesáti let, která měla zdravotní obtíže. Žena byla mimo ohrožení života a po ošetření byla převezena do nemocnice k další péči."

O týden později se k celé situaci vyjádřila sama herečka pro TN.cz a vysvětlila, co se stalo: "Mám jenom zvrtlej kotník, protože jsem špatně šlápla, protože jsem vytírala podlahu. A to je celý." Výron kotníku je bolestivé zranění a bolest Patrasovou neopustila ani po týdnu. "Bolí to, samozřejmě," přiznala herečka, která nyní potřebuje hlavně klidový režim, aby zranění doléčila.

Patrasová už se v minulosti při vytírání podlahy jednou zranila. "Vytírala jsem podlahu v kuchyni a uklouzla. Ze sportovní gymnastiky mám zničenou páteř, takže jsem to nedokázala vybalancovat. Hlavou jsem smejkla o roh stolu a spadla na zem. Komu se tohle nestalo?" uvedla v červenci 2021 herečka, kterou i tehdy odvezli do nemocnice.