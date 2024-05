Po Maláskově nehodě se Dana Morávková naštvala. Kolo i motorku mu zamkla do sklepa

Po vážné nehodě na kole se Dana Morávková o svého muže, hudebníka Petra Maláska, obětavě starala. To ovšem neznamená, že nepociťovala i velký hněv na to, jak nezodpovědně se podle ní choval.

"Byla jsem vyděšená k smrti, ale pak do mě vjel vztek," vyprávěla pro Blesk, jak se vypořádala s tím, že si její manžel zlomil při pádu obě ruce. "Kolo jsem zamkla do sklepa a má utrum. Stejně tak motorku. Vůbec si neuvědomuje, že mohl přijít o život. Má tady manželku a syna, takže žádné kolo nebude," rozčilovala se herečka.

"V nemocnici jsem byla denně, dokonce jsme tam slavili synovy 26. narozeniny," vyprávěla. "A když ho pustili domů, tak jsem ho krmila, oblékala, sprchovala, no prostě všechno. Nechci to specifikovat, známe lidi, ale on měl obě ruce v sádře a nemohl dělat vůbec nic. Tady se pozná, jak se lidi milují, a mezi námi je velká láska."

Sádry už vyhledávanému klavíristovi dali dolů, musí však nosit ortézy a rehabilitovat. Ani to mu ovšem nemůže zabránit, aby dělal to, co na světě nejvíc miluje. "Hrát na klavír bude, to bylo taky první, co hned zkoušel. Sedl ke klavíru a brnkal," prozradila s úsměvem Morávková.