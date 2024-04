Po Chlopčíkovi opouští StarDance další zásadní postava. Z kola ven jde Marek Zelinka

Pořad StarDance se otřásá v základech. Zatímco minulý týden se potvrdila informace, že se v připravovaném ročníku soutěže neobjeví porotce Zdeněk Chlopčík, tento týden vyšlo najevo, že se oblíbená soutěž bude muset obejít i bez Marka Zelinky.

"Je to moje rozhodnutí. Ale nechci to dál komentovat, abych zbytečně neztěžoval nástup někomu, kdo tam bude letos na podzim po mně," přiznal pro Blesk Zelinka, který v posledních ročnících zastával funkci hlavního choreografa.

Ještě před tím ale v soutěži figuroval jako tanečník, osudovým se pro něj stal 10. ročník v roce 2015, kdy tvořil taneční pár s herečkou Marií Doležalovou. Soutěž tehdy vyhráli, navíc se sblížili i mimo parket a dnes spolu mají dvě děti.

Už po skončení posledního StarDance Zelinka naznačil, že jeho další účast ve StarDance není jistá. "Uvidí se, jestli ČT o mě bude mít zájem. Těžko o tom mluvit, dneska jsme skončili a je potřeba si od toho odpočinout a bude se slavit," řekl bezprostředně po posledním finále.

Zelinka převzal post hlavního choreografa po Janu Onderovi, který tuto roli zastával 12 let. "Všichni v tom pořadu jsou nahraditelní. Úplně všichni! Teď to byl Chlopčík, pak to může být klidně někdo mnohem zářivější," prozradil Onder.