Plastiky i botox odmítá. Jamie Lee Curtisová se nebojí stárnutí

Zatímco světem hýbe anti-aging, tedy boj proti stárnutí, Jamie Lee Curtisová sází na pro-aging, smíření se s tím, že stárneme.

Herečka sice v minulosti absolvovala liposukci i vypnutí obličeje botoxem, ale znovu by do toho nešla. Kvůli odstranění tukových vaků pod očima se dokonce stala závislou na lécích proti bolesti.

"Zkusila jsem plastickou operaci a kromě toho, že to nefungovalo, jak jsem si představovala, jsem si vypěstovala závislost na Vicodinu. Teď už jsem 22 let střízlivá," svěřila se v roce 2002 časopisu More.

Svým dcerám Annie (35) a Ruby (26) radí, aby si se svým obličejem nezahrávaly. "Současný trend výplní a zákroků i posedlost instagramovými filtry likvidují krásu," řekla herečka známá například z filmu Pravdivé lži s Arnoldem Schwarzeneggerem. V rozhovoru pro server Today pak dodala: "Jakmile si jednou zdevastujete obličej, už to nemůžete vrátit zpět."

Je třeba říct, že její starší dcera si matčina slova k srdci úplně nevzala, i když nikoli z estetických důvodů. V současné chvíli totiž Annie prochází tranzicí, přeměnou na muže.

Jamie Lee Curtisová sama přiznala, že jí trvalo roky, než našla své pravé já. A že na této cestě udělala spoustu chyb. Když se jí v rádiu Greatest Hits ptali, jak se naučila být sama se sebou spokojená, odpověděla: "Jestli se podíváme zpátky, je tam pár nepovedených účesů, pár modelů, které bych si přála nenosit, a pár lidí, se kterými bych si přála nikdy nespat."