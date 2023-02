"Pizza ze starých rohlíků je peklo," říká televizní kutil a kuchtík Láďa Hruška

Na svoje začátky v televizi vzpomíná Láďa Hruška s úsměvem a říká, že jeho práce ho stále velmi baví. "Používám slovo práce, ale já to nemám rád. Říkám, že jezdím na výlety za lidmi, kteří mě rádi vidí, rádi mě pohostí, ukážou mi, co umí. Dají mi najíst, napít, ještě si odnesu občas vajíčka, výslužku, nějakou buchtu. Tu k jídlu. A dostanu za to zaplaceno. Takže já si žiju svůj sen," přiznává v rozhovoru pro iDnes, že je momentálně velmi spokojený.

To, co ho teď v životě nejvíc zaměstnává a také spolkne většinu vydělaných peněz, je dům, který koupil v Městci Králové a který postupně rekonstruuje. To, že ho mají lidé spojeného s - pro někoho - až bizarními recepty, mu nevadí. Tvrdí, že některé z nich sám pravidelně používá. Jako příklad uvádí rychlé knedlíky z mikrovlnné trouby.

"Jsou fakt dobré, takže doporučuju. Je srandovní, že vždycky, když si je chci udělat, tak si musím vygooglit vlastní recept a dělám to podle toho z internetu," říká se smíchem. Zároveň ale dodává, že každý rok podstupuje přísný měsíční detox, aby se tělo dalo dohromady a on pak mohl jíst bez omezení.

Hrdě také říká, že se za žádný z uveřejněných receptů nestydí. Ty opravdu šílené se prý na televizní obrazovky ani do kuchařky nedostanou. "Kdybych měl ukazovat v televizi peklo, jakože některé pekelné recepty opravdu chodily, tak bych se za to styděl. Takže jsem žádné peklo sám vůči sobě neukázal, za žádný z receptů se nestydím. Jednou mi ale přišla pizza ze starých rohlíků. Toto peklo jsem nikdy nezkoušel ani neukazoval lidem." Namáčet staré rohlíky a dělat z nich těsto na pizzu mu přišlo už moc.