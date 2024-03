"Pije kvůli mně," říká Slováček o Patrasové, která odmítá pomoc

Že by měla problém s alkoholem, zpěvačka Dagmar Patrasová soustavně odmítá. A to dokonce i poté, co v minulosti opilá způsobila dopravní nehodu. Zcela jiný názor na to má její manžel, saxofonista Felix Slováček. Kdy přesně jeho žena s pitím začala, neví. Připouští však, že je za to jistým způsobem zodpovědný.

"Já nevím… možná (začala) i kvůli mně. Všechno ale probíhalo normálně, natáčeli jsme písničky pro děti, Dáda vystupovala, měla totální zázemí. A pak jsem jel jednou kolem Prostějova, kde měla vystoupení, a dozvěděl jsem se, že paní Patrasová je opilá. Tak jsem tam za ní šel a ona seděla v šatně… Neměla žádný důvod. Skončilo to tak, že hlavní sponzor dal výpověď," zavzpomínal na začátky problému Slováček pro Blesk.

Známý hudebník si také dobře uvědomuje, že skončit s pitím není tak jednoduché, jak by se mohlo lidem neznalým problému jevit. "Je to nemoc. Pomalinku se zhoršuje. Člověk, který je nemocný, většinou jde k lékaři. A jsou některé nemoci, jako má Dáda, které ji nenutí k doktorovi jít, tak ona tam nejde a je to horší a horší," komentoval Slováček fakt, že jeho žena si svou závislost odmítá připustit.

"Dáda má svoji hlavu, tvrdí, že nepije. Tak já jí říkám - a co tady ta flaška? A ona, že to není její. Ale je pravda, že vypadá dobře. Má všechno, co by ženská potřebovala mít, a přesto dělá, co dělá," dodal Slováček s tím, že podle jeho názoru už se jeho žena před publikum nikdy nedokáže postavit.