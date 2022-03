Phil Collins se rozloučil s fanoušky, kvůli špatnému zdraví už nebude živě vystupovat

"Po dnešním večeru si všichni musíme sehnat skutečnou práci," prohlásil v nadsázce během závěrečného londýnského koncertu, který byl posledním z letošních čtrnácti štací. Ty byly kvůli pandemii koronaviru přeloženy z loňského roku. V rámci turné The Last Domino? vystoupili Genesis v sestavě: Phil Collins, Mike Rutherford a Tony Banks v Německu, Francii, Nizozemsku a právě Velké Británii.

Už v září britský hudebník v rozhovoru se stanicí BBC přiznal, že už stěží udrží v ruce bubenickou paličku a kvůli chatrnému zdraví musí při živých vystoupeních na pódiu sedět. Jeho nevalný zdravotní stav ho podle jeho slov frustruje. Na turné Genesis zpíval, ale k bubnům místo něj usedl jeho syn Nic.

"Mám jisté fyzické obtíže a je to velmi frustrující, protože bych chtěl tam nahoře (za bubny) hrát já. Stěží udržím v ruce paličku, takže to není možné," uvedl Collins v rozhovoru s BBC, kterým na podzim propagoval nadcházející turné, na němž se na pódia vrátili po čtrnácti letech, 54 let od vzniku kapely.

Sedmdesátiletý zpěvák a bubeník podstoupil v letech 2009 a 2015 operace zad, které poškodily jeho nervovou soustavu. Podle Reuters trpí také cukrovkou.

Turné Genesis bylo podle Collinse pro kapelu "ukládáním ke spánku". Všichni její členové už jsou podle zpěváka "pánové jistého věku". Bubeník a zpěvák ale zdůraznil, že jako odchod nynější turné chápe jen on, za ostatní prý mluvit nechce.