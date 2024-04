Petra Paroubková poprvé od rozvodu přiznala nový vztah. Znají se už 28 let

Je to sice už sedm let, co skončilo manželství Petry Paroubkové a Jiřího Paroubka, ona sama se ale na veřejnosti nikdy neukázala s novým partnerem. Jak nyní prozradila, bez lásky však není.

Jiskra přeskočila mezi Petrou a jejím dlouholetým kamarádem. "Seznámili jsme se v Řecku, na ostrově, kam jezdím. Nechtěla bych ho specifikovat, ale má svůj byznys, který úspěšně dělá v Řecku. Známe se dlouho a loni na konci léta vzniklo z přátelského vztahu něco víc. Já i on jsme byli už delší dobu svobodní. Najednou to tak vyplynulo i tím, že se už dlouho známe. Já jsem stereotypní člověk, nerada měním zubaře, kadeřníka a podobně. Takže to pro mě bylo od začátku takové bezpečné. Byl a je to člověk, se kterým si mám co říct a kterému důvěřuji," řekla v rozhovoru pro iDnes.cz Paroubková.

Bývalá manželka výrazného politika má radost, že i její exmanžel je v osobním životě spokojený a že se jejich vztahy daly po bouřlivém rozvodu a tahanicích o majetek zase do pořádku. "Exmanžel se oženil, dcera velmi dobře vychází s jeho stávající partnerkou, já také. Myslím, že to je fajn. Ty vztahy se tak nějak znormalizovaly, to je i pro dceru dobře," říká Petra Paroubková.

To, že má její dcera s macechou dobré vztahy, považuje za důležité i na základě vlastní zkušenosti. "Já jsem z rozvedeného manželství. Ale velice záhy do něj přišel nevlastní tatínek, který mě vychoval a který měl harmonický vztah s mojí maminkou. Tam jsem viděla skvělý příklad toho, jak krásně se může muž chovat k nevlastnímu dítěti. Choval se ke mně vždy úplně jako k vlastní dceři, to je důležité," uzavřela rodinné téma Paroubková.