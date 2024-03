Petra Hřebíčková bojovala s nadváhou. "Nejlepší dieta je se zamilovat nebo nežrat"

S výkyvy váhy se během života potýká mnoho žen. Bojovala s tím i Petra Hřebíčková. "Já jsem v minulosti docela dost začala přibírat na váze, takže několik let jsem měla problém," svěřila se eXtra.cz.

"Myslím si, že to hlavně bylo vlivem antikoncepce, kterou jsem brala i kvůli zdravotním problémům. Hormony udělaly svoje a musela jsem to nějak řešit," dodala podrobnosti. Herečka tvrdí, že odzkoušela mnoho diet, kýžené výsledky ale nepřinesly.

"Zjistila jsem, že nejlepší dieta je buď se zamilovat, anebo nežrat, nepřejídat se," konstatovala s humorem. "Teď zvládám se nepřejídat, protože to jídlo moc nestíhám. Teď jsou to hlavně ty tři děti. Člověk někdy nestíhá se vůbec najíst a potom to zahání třeba dortem."

Rodina jí zabírá veškerý čas, takže cvičení se věnovat nestíhá. Díky nabitému programu má ale o pohyb postaráno. "Člověk vyběhne tak osmkrát denně ty schody, ráno běžím ze školy, potom zase zpátky. Odpoledne to je znovu, potom s malou ven," popsala svůj denní program. "Myslím si, že toho přirozeného pohybu mám opravdu dost. Nemám ani čas si sednout na gauči," postěžovala si trojnásobná maminka.