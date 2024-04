"Snad mě brzy zbaví okovů," doufá Petr Malásek, který se zotavuje po operacích

Je to už měsíc, co měl hudební skladatel Petr Malásek vážnou nehodu na kole, při které utrpěl zlomeniny obou horních končetin. "Kochal jsem se a bylo to. Naštěstí jsem měl helmu, takže hlava zůstala celá!" řekl jen pár dní po nehodě. Jeho stav byl přesto natolik vážný, že si vyžádal hned tři operativní zákroky.

A i když by jeho manželka, herečka Dana Morávková byla nejraději, kdyby na kolo nějakou dobu nesedal, z Maláskova vyjádření to tak rozhodně nevypadá. "První, co jsem po návratu z nemocnice šel zkontrolovat, bylo kolo. Vůbec nic se mu nestalo," oddechl si Malásek, pro kterého je cyklistika velkou vášní a běžně jezdí i 100 km denně.

Na návrat do sedla si ale přece jen bude muset nějakou dobu počkat, protože jeho ruce stále "zdobí" fixace. "Levačka je lepší, má už ortézu, pravačka je ještě v sádře. Snad už mě brzy těch okovů zbaví a ruce rozhýbu," doufá skladatel, pro kterého jsou ruce pracovním nástrojem.