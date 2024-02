Tajné lásky celebrit: neopětované city, utajované touhy i skandální aféry

Foto: Lukáš Bíba

To, že Jana Plodková Václav Neužil spolu kdysi něco měli, odhalil čistou náhodou režisér Jiří Vejdělek. Náhodou je obsadil coby pár do snímku Tátova volha. "Až poté, co jsem je do rolí obsadil, jsem se dozvěděl, že spolu opravdu před dávnými lety pár tvořili, takže jsem to obsazení intuitivně trefil," konstatoval pobaveně. Dvojice se rozdělila již před lety a žijí s jinými partnery, pojí je ale dobré přátelství. Jak vypadají tajné lásky celebrit, proč je tajily a proč se nakonec rozhodly vyjít s pravdou ven, to se dozvíte v naší galerii.