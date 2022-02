Petr Kostka po dlouhé době na veřejnosti. Herce vyvedla jeho dcera Tereza

Herec Petr Kostka se po dlouhé době ukázal ve společnosti. Na premiéře nového českého filmu V létě ti řeknu, jak se mám dělal doprovod své nejmladší dceři, herečce a moderátorce Tereze Kostkové. Pozornost se na něj upínala i proto, že se před časem v pořadu Všechnopárty nechal slyšet, že už na veřejné akce moc nevyráží.

Tentokrát ale udělal výjimku, možná i proto, že byl z rodiny jediný, kdo se na premiéru mohl přijít podívat. Manžel Kostkové, režisér Jakub Nvota, ani její maminka, herečka Carmen Mayerová, nedorazili. Fotografové zastihli Kostku s dcerou, jak si dopřávají skleničku vína a jsou ve velmi dobré náladě.

A pohodový by měl podle slov Terezy Kostkové být i film, který přijde do kin příští týden. Kostková v něm hraje ženu, která se neustále snaží, aby všichni okolo ní byli spokojení, prý ale až trochu moc tlačí na pilu. "Myslím, že z filmu je cítit, že jsme si skvěle rozuměli i mimo natáčení. Bylo to velmi příjemné a bylo o nás naprosto skvěle postaráno," řekla herečka o měsících, které strávila mimo jiné na Slovensku na Oravě. K zemi našich východních sousedů má prý blízký vztah i proto, že jde o rodnou zemi jejího druhého manžela.