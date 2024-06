Dceru Petra Jákla ve škole šikanovali. "Děti si mezi sebou dost ubližují," říká

Režisér a producent Petr Jákl řešil před časem velice nemilou záležitost. "Když byla moje mladší dcera ve škole, byly tam problémy se šikanou," prozradil v rozhovoru pro eXtra.cz. "Dokonce přešla na jinou školu, pak se zase vrátila do té samé třídy, ale už se to nějak vyřešilo."

Záležitost nenechala jeho ani jeho manželku chladnými. Problém diskutovali s dětskými psycholožkami a četli k tomu i literaturu. "Chtěli jsme se dozvědět, jak jim co nejlépe pomoci růst, aby měly zdravé sebevědomí, protože moc velké sebevědomí a naopak žádné sebevědomí, to není ideální," konstatuje producent, který o tom se svou dcerou otevřeně komunikoval. V dané třídě nebyla zdaleka sama, kdo čelil šikaně. "Měla problém s lidmi ve třídě, ale nešlo to do žádného extrému. Ona si s námi o těch věcech povídala a nebyla v té třídě jediná, bylo jich víc, takže ty děti postupně odtamtud odcházely."

Situaci proto řešili i s dalšími rodiči, jejichž děti se potýkaly se stejným problémem. "Zbili jsme je, šikanovat moje děti se nevyplácí," zasmál se srdečně bývalý kaskadér, ale vzápětí zvážněl. "Povídali jsme si se všemi těmi rodiči, jakým způsobem tyto věci řešit, ale především jsme to řešili s tou učitelkou. Ale určitě jsme nikdy nebyli za rodiči těch dětí, které šikanovaly, to jsme nechali na učitelce."

Při té příležitosti se zamyslel nad svým vlastním dětstvím a školními lety. "Já když jsem chodil do školy, tak už by to dneska možná byla šikana, ty věci, které jsme dělali, a mysleli jsme si, že je to v pohodě, tak to v pohodě nebylo, ale my jsme to tak vnímali. Ta doba je dnes jiná a učitel se mohl uchýlit k fyzickým trestům, dnes by za to byl lynčován," uvažuje a dodává, že děti jsou někdy až moc upřímné a postrádají takt. "Děti mají tu vlastnost, že řeknou popravdě to, co si myslí, a to někdy může být hodně bolestivé. Děti si mezi sebou ubližují dost, protože to ještě neumějí říct tak, aby to tomu druhému neublížilo."