Pavel Novotný vyhrožoval Hanychové, obul se do zdraví Slováčkové a čelí udání

Syn baviče Petra Novotného a komunální politik Pavel Novotný se nikdy nebál vyvolat skandál. To, co způsobil v posledních dnech, ale podle mnoha lidí už opravdu přehnal. V současné době plní mediální prostor hlavně tři jeho nejnovější kauzy.

Zatím tu poslední otevřela influencerka Agáta Hanychová. Té, podle jejích slov, Novotný vyhrožoval v době, kdy skončil její vztah s podnikatelem Jaromírem Soukupem. Pro toho kdysi Novotný pracoval a nikdy se netajil obdivem k němu. "Když jsem začínala chodit s Jaromírem Soukupem, tak Pavel Novotný mi volal a říkal - tohle nedělej, to prostě není dobře. Byla jsem s ním nějaký čas a Pavel Novotný mi každý měsíc volal s tím, že chce vědět, že jsem v pořádku, že mi nikdo neubližuje a že má o mě strach. Pak jsem se já s Jaromírem Soukupem rozešla, Pavel Novotný mi volal ten den, protože mu volal Jaromír Soukup, a říkal mi - jestli se k němu nevrátíš, tak ti udělám ze života peklo," řekla Hanychová v pořadu Taky názor, který má se svým bratrem Vincentem Navrátilem.

Včera se také objevilo video, na kterém Novotný sprostě nadává obyvatelům pražských Řeporyjí, kde je starostou. Důvodem sporu se sousedy bylo podle Novotného to, že neoprávněně parkují na obecním pozemku a podle jeho slov mají také černou stavbu. Řeporyjští obyvatelé naopak zavolali policejní hlídku na Novotného kvůli tomu, že podle nich načerno vylepuje plakáty. "Mohu potvrdit, že hlídka vyjížděla do Řeporyjí v úterý hned dvakrát. V prvním případě šlo o nepovolené vylepování plakátů, které informovaly o tom, že parkování na místě je nelegální," potvrdila policejní mluvčí. "Nic špatného jsem neudělal a nic nepoškozoval. Mimochodem, policie nic nevyšetřuje," hájí se Novotný.

A aby toho nebylo málo, asi nejkontroverznější je kauza, ve které se Novotný obul do Felixe Slováčka kvůli jeho účasti na předvolební akci koalice Stačilo!, spojené s KSČM. Do své kritiky ale zatáhl i jeho nemocnou dceru Annu Slováčkovou, která momentálně už podruhé bojuje s rakovinou.

"Felix byl vždycky debil. Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička bohužel nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal," napsal na sociální síti X. Svůj příspěvek ale později smazal. "Tak já se tedy omlouvám za zcela nevhodný tweet týkající se rodiny Slováčkovy (Slováček s Patrasovou prostě, neumím to skloňovat). A jděte na týden do pr*ele. Omlouvám se upřímně a nesmírně svého tweetu lituji," doplnil později.

Pro mnohé to ale bylo naprosté překročení všech hranic. Celou situací je velmi pobouřen i sám Slováček. "Normální člověk by něco takového nikdy neřekl. Takhle nějak bych to shrnul, jinak bych se sprostým slovům asi nevyhnul," řekl Super.cz hudebník.