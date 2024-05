"Člověka to dost vysí*á," říká o ztrátě vlasů Anna Slováčková

Vlasy jsou pro většinu žen velmi důležité a dodávají jim sebevědomí. Výjimkou není ani zpěvačka Anna Slováčková. Kvůli zákeřné nemoci, se kterou už podruhé během pár let musí bojovat, však o vlasy opakovaně přichází. Teď, během současné léčby, si kštici musela oholit už podruhé. A i když stříhání dohola absolvovala už celkem třikrát, není to o nic lehčí.

"Tak do třetice všeho dobrého, hm?! Nemůžu říct, že bych si na to dokázala už zvyknout. Jojo, ‘jsou to jen vlasy, ono to zas doroste apod.’ Já vím, ale i tak to člověka dost (jak to říct slušně) vysí*á a na nějakém vnímání sebe samotného taky nepřidá. Ale jo. Jsou to jen vlasy. A zase narostou. Dříve či později. Stay strong," napsala Slováčková k videu, na kterém je vidět, jak ji po chomáčích opouštějí její kratičké vlasy. A proto na nic nečekala a rozhodla se je oholit úplně.

Slováčková si před lety prošla rakovinou prsu a v létě minulého roku jí byl diagnostikován nádor na plicích. I když přiznává, že podruhé je pro ni léčba náročnější, nehodlá se podle vlastních slov vzdát a věří, že nad nemocí zvítězí i tentokrát. Svou cestu se rozhodla sdílet i proto, aby kromě osvěty a nabádání k prevenci dala sílu těm, kdo svádí podobný boj.