"Dělala jsem všechno jinak než má matka," říká modelka Paulina Pořízková

Když byly budoucí modelce Paulině Pořízkové tři roky, její rodiče ji nechali v péči babičky a emigrovali do Švédska. To byl zásadní moment, který celý jejich vztah velmi poznamenal. Když se pro ni o mnoho let později vrátili, vnímala to malá dívka jako vytržení z bezpečného světa, který nechtěla opustit. Velmi brzy se tak osamostatnila a v patnácti letech od rodiny odešla do Paříže, kde začala fantastickou kariéru.

Když se pak v manželství s hudebníkem Ricem Ocasekem stala sama maminkou, bylo jasné, že bude ke svým dětem přistupovat zcela jinak. "Obvykle když děti mají děti, opakují nějaké vzorce ze své vlastní výchovy. Já ale dělala všechno přesně naopak. Tímto stylem jsem maminkovala. Třeba naši synové snad nikdy neslyšeli, že bychom se s Ricem hádali. Když jsme měli tu potřebu, udělali jsme to privátně. Mezi mými rodiči to bylo na denním pořádku. Děti pro mě byly číslo jedna, všechno šlo stranou, práce, koníčky, všechno, bohužel občas i manžel. Pokud vím, dělá to tak mnoho žen. Možná to není správné, ale jsem přesvědčená, že rodič nikdy nesmí dopustit, aby jeho děti měly pocit, že je nemiluje," řekla v rozhovoru pro iDnes v rámci turné ke své nové knížce Bez filtru.

Pochroumané vztahy s matkou se ale přece jen podařilo napravit, i když k tomu došlo až v dospělosti. Pořízková popsala moment, kdy se jí matka na společném obědě omluvila. "Víš, došlo mi, že mám fantastické děti, ale bohužel jsem si toho nikdy opravdu nevážila. Promiň, že jsem nebyla taková máma, kterou jsi potřebovala a kterou sis zasloužila," zopakovala modelka matčina slova, která ji prý velmi potěšila a po letech poskytla velkou úlevu.

"Tolik let jsem čekala, až uslyším: ‘Nebyla jsi špatné děcko.’ Do té doby jsem to měla v hlavě. Do pětapadesáti! Jak to řekla, všechno ze mě spadlo a od toho momentu jsme mohly navázat ten správný vztah," dodala s tím, že ovšem nikdy to nebude pravý vztah matky s dcerou a jsou spíš kamarádky. Například si od ní nikdy nenechá radit. Pokaždé, když se o to její matka pokusí, Pořízková ji prý zarazí s tím, že na to nemá právo, protože ji nevychovala.