Otec vévodkyně Meghan připravuje film o životě s dcerou. Použije i soukromé záběry

Někdejší televizní režisér a kameraman, 76letý Thomas Markle, podle řady britských médií chystá vlastní dokument o vztahu se svou dcerou Meghan Markleovou, která se v roce 2018 provdala za britského prince Harryho. Markle doufá, že film pomůže i odhalit to, proč vztah otce a dcery ochladl.

Vévodkyně Meghan přetrhala kontakt se svým otcem poté, co opakovaně spolupracoval s bulvárními médii a poskytl jim část jejich osobní korespondence.

Thomas Markle na novém dokumentu spolupracuje s dalšími filmaři a dotočit by jej chtěl letos. "Začíná to mým životem, rodinou, láskou k filmu a televizi a jak jsem se k tomu dostal," citoval jej deník The Sun.

Snímek bude také ukazovat jeho dosavadní život se slavnou dcerou Meghan, od jejího narození přes studium až po její herecké začátky. Markle doufá, že tak přinese "komplexní obraz svého života s vévodkyní ze Sussexu".

Podle listu The Sun by se v něm navíc měly objevit i dosud nezveřejněné záběry a fotografie z Meghanina dětství a dospívání.

"Zažili jsme spolu spoustu pěkných chvil, včetně jejího prvního manželství i jejího stěhování do Kanady. A pak začala nová kapitola, je to jako uvědomit si, 'co se stalo s mou holčičkou'," uvedl Markle.

Otec vévodkyně Meghan vystupoval už vloni v dokumentu televize Channel 5, podle něj ale nebyl správně zeditován a byla v něm uveřejněna špatná data. Markle doufá, že nový snímek pomůže porozumět také tomu, co se ve vztahu s dcerou pokazilo.

Mezitím vévodkyně Meghan dál bojuje před soudy se společností Associated Newspapers, vydavatelem bulvárního deníku Mail on Sunday, kvůli porušení soukromí a autorských práv. Vévodkyně ze Sussexu se na soud obrátila poté, co list zveřejnil mimo jiné úryvky z jejího soukromého ručně psaného dopisu otci Thomasovi Markleovi, se kterým nemá dobré vztahy.