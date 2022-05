Oscarového herce Spaceyho obvinili ze sexuálního napadení tří mužů. Není to poprvé

"Britská královská prokuratura schválila obvinění dvaašedesátiletého Kevina Spaceyho ze čtyř případů sexuálního napadení tří mužů," uvedla vedoucí zvláštního oddělení pro trestnou činnost Rosemary Ainslieová.

"Byl také obviněn z toho, že přiměl osobu k sexuální aktivitě bez jejího souhlasu. Obvinění byla vznesena na základě přezkoumání důkazů, které shromáždila metropolitní policie při svém vyšetřování. Prokuratura připomíná všem zúčastněným, že trestní řízení proti panu Spaceymu probíhá a že má právo na spravedlivý proces," stojí v prohlášení.

Aktuálně prošetřované věci se týkají období od roku 2005 do roku 2013. Není to ale poprvé, co podobným obviněním herec čelí. Už v roce 2017 se přihlásily tři desítky mužů, které měl Spacey obtěžovat nebo napadnout. K soudu se ale tehdy dostal pouze jediný případ, i ten byl ale nakonec stažen.

Hvězda filmů Americká krása, Sedm nebo Obvyklí podezřelí také přišla o smlouvu se společností Netfilx, kde měla hlavní roli v seriálu Dům z karet. Tvůrci seriálu se Spaceym po pěti sériích ukončili spolupráci v roce 2018. Důvodem byla informace, kterou přinesla stanice CNN, že herec při natáčení obtěžuje mladé členy štábu.