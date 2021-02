Díky seriálovým hrdinkám se ženy vrhly na studia vědy a emancipovaly se. Které vedou?

Dana Scullyová, kterou ztvárnila v seriálu Akta X Gillian Andersonová, se stala jednou z nejikoničtějších ženských sci-fi postav. Skeptická doktorka, která po boku agenta FBI Muldera (Davida Duchovnyho) od roku 1993 řešila paranormální případy, podle studie z roku 2019 přiměla stovky žen, aby se kariérně začaly věnovat vědě, technologiím, inženýrství a matematice.

Podívejte se do galerie v úvodu článku na další seriálové hrdinky, které mění stereotypní představu o tom, jaké ženy jsou a co by měly, nebo neměly dělat.