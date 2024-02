"Ornellu schovávají na hotelu," prořekl se její manžel Josef Kokta

Už více než dva týdny jsou účastníci letošní řady soutěže Survivor na Ostrově v Dominikánské republice. Mezi těmi, kdo se klání o dva a půl milionu korun účastní, je i podnikatelka a maminka tří malých dětí Ornella Koktová. Jenže je možné, že místo drsných podmínek na opuštěném ostrově si už užívá klidu a pohodlí hotelu, kde tráví čas, než se bude moci vrátit domů.

Aspoň tak to vypadá z vyjádření jejího manžela Josefa Kokty. Ten se prořekl během vysílání na instagramovém účtu Agáty Hanychové. "Oni ji schovávají někde na nějakým hotelu," řekl Kokta, který se pak snažil své vyjádření zahrát do outu. Řeč na to přišla ve chvíli, kdy Hanychová přijela ke Koktovi domů, aby jemu a dětem přivezla oběd, když už jsou tak dlouho bez maminky.

Takové vyjádření nahrává spekulacím, které se objevily už před časem, kdy lidé tvrdili, že spatřili Ornellu na letišti, když se vracela zpátky do republiky. Taková tvrzení se ale snaží vyvrátit PR manažer pořadu Daniel Maršalík. "Ornella jako první ze Survivoru nevypadne," řekl k celé věci Blesku.

Kokta také přiznal, že z účasti své ženy v soutěži nebyl nijak nadšený. "Moje reakce byla rozpačitá, řekl jsem jí, ať do toho určitě neleze, protože je to tak náročná záležitost, že to nepřežije," přiznal pro Super.cz Kokta. Už tehdy také prorokoval, že jeho žena se v soutěži daleko nedostane. "Myslím si, že ji určitě vyhodí. Hlavně má ráda jídlo, a když nebude mít jídlo, bude nepříjemná a bude to špatný."