Koktová, Jirešová nebo Mikýř: Kdo se vrátí ze Survivoru jako vítěz

"Na nový ročník se moc těším, protože mám dojem, že s každou další sezonou se posouvá i kvalita hráčů. Takže pokud se v minulé sezoně poměr skutečně kvalitních hráčů blížil polovině, tak věřím, že v té aktuální už jich bude nadpoloviční většina, která bude hrát skutečně naplno, a to mi dělá vždycky radost. Myslím, že to bude pěkný mazec," říká moderátor Ondřej Novotný. Stejně jako předchozí roky se proti sobě postaví dva kmeny - tentokrát to budou Titáni a Lovci.

