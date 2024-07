"Pět kluků se domlouvalo na mého syna," přiznala šikanu Ornella Koktová

Nejstaršímu synovi podnikatelky Ornelly Koktové Quentinovi je jedenáct let. A bohužel už má za sebou setkání se šikanou. Tentokrát ale ještě Koktová stihla zakročit. Bojí se však okamžiku, kdy nebude na blízku.

"Od první chvíle, kdy jsem se stala matkou, jsem pocítila ten silný pocit býti máma lvice. Ten pocit neustoupil, spíš sílí a je zřejmě celoživotní. A vytáhla jsem už drápky? Si pište! Byly takové situace. Banda kluků chtěla ublížit Quentinovi. Zrovna se domlouvali a nevěděli, že stojící ženská vedle k němu patří," popsala nepříjemný zážitek pro VIP Star.

"Když jsem to slyšela, tak jsem k nim normálně šla a řekla jsem jim, že jestli tohle budou říkat, ať už o Quentinovi, nebo o jiných dětech, tak k nim přiskočím a normálně jim rozbiju držku. Takhle napřímo jsem to řekla. A říkám to jednou a naposledy. Vlítla jsem tam jako lvice," rozpovídala se o tom, jak se rozhodla situaci řešit.

Quentin je podle matčiných slov velmi citlivý kluk, který si to, že okolí nemusí mít vždycky dobré úmysly, nepřipouští. A tak se ho na to snaží připravit. "Co se týká Quentina, ten nic nevěděl, protože byl na tobogánu. Skočil do vody, utíkal a smál se. Já jsem ho vzala k sobě a řekla jsem mu, že si má dávat bacha na bandu kluků, kteří říkali ošklivé věci. Neříkala jsem, co říkali. Hlavně Quentinovi už delší dobu říkám, aby si dával pozor na tyhle klukovské a vytahovací řeči," dodala s tím, že syna nabádá, aby se v případě nutnosti bránil.

"Quentin si to nenechá líbit. Ale těch kluků bylo asi pět. To je převaha a to by nezvládl. Nechci vyznít tak, že jdeme rovnou do nějakých potyček. To vůbec ne. Vše se řeší slovně i ve škole. Když je konflikt, mají si to lidé říct. Ale kdyby po něm někdo šel, tak musí mít ostré lokty. Člověk se musí umět bránit, tak to myslím," uzavřela téma Koktová.