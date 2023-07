Odmítl jsem přibrat, říká Richard Krajčo o své roli Zdeňka Macury v seriálu Iveta

Životopisný seriál Iveta, který mapuje osud slavné české zpěvačky Ivety Bartošové, dostane další sérii. A protože tentokrát už se děj posune do posledních let jejího života, prostor dostane i postava jejího "zachránce" Zdeňka Macury. Jeho obsazení už je jasné, bude ho hrát zpěvák Richard Krajčo.

"Kontaktoval mě rovnou otec projektu Mike Samir. Přiznám se, že jsem si myslel, když mi zavolal a říkal, že by pro mě měl roli v Ivetě, že to bude role jiná. Když mi nakonec řekl, že jde o Zdeňka Macuru, tak jsem si uvědomil, že to vlastně půjde taky. Jsem rád, že se toho zúčastním, protože je to hezké zpracování velkého příběhu," říká o svém angažmá v seriálu Krajčo.

Ten také prozradil, že ačkoliv se na práci těší, s tvůrci se dohodl, že kvůli roli nebude tloustnout tak, aby se co nejvíce přiblížil Zdeňku Macurovi. "Přiznám se, že jsem pro roli odmítl přibrat, takže moje postava bude v maskérně muset trochu nabrat a stejně tak změnit vousy a účes. Když jsem se na sebe podíval do zrcadla, tak jsem si říkal, že Mike Samir vybral dobře, že to asi půjde," přiznal Krajčo s tím, že nemá v plánu se s tím, koho bude ztvárňovat, osobně setkávat. "O setkání se Zdeňkem Macurou jsem ještě nepřemýšlel, mám dost studijních materiálů," prohlásil jednoznačně.

A osobní zkušenost zpěvák nemá ani s Bartošovou, se kterou se prý nikdy nepotkal. Přesto její osud dobře zná. "Všichni tím příběhem žili a neinformoval o tom jenom bulvár. Nejzajímavější na jejím příběhu je to, že se kolem ní dělo tolik zvláštních věcí. Časem mi jí bylo víc a víc líto. Už ne jako zpěvačky, ale jako člověka a toho, kam se ten její příběh posouval. Když se stala ta tragická událost, tak mě to opravdu zasáhlo, ač jsem nebyl její fanoušek," ukončil smutně Krajčo.