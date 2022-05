Zpěvačka Věra Martinová je sama. Po roce se rozmluvila o krachu sedmiletého vztahu

"Byl to dlouhý vztah, strávili jsme spolu sedm let, a jestli šlo o ten legendární sedmý rok, nevím, prostě to nevyšlo a já to tak beru. Není cesty zpět, prostě jsem sama," přiznala country zpěvačka Věra Martinová Blesku. S léčitelem Květoslavem Zmrhalem se rozešli během náročných měsíců pandemie.

"Už rok jsem bez partnera a občas je mi strašně smutno. Ale takový je život," řekla Martinová, pro kterou rozpad vztahu přišel ve velmi těžkém období. Kvůli onemocnění covid-19 totiž zpěvačka ztratila během krátké doby hned pět blízkých členů své rodiny. "Přišly jsme se sestrou kvůli covidu v průběhu dvou měsíců o značnou část naší rodiny. Bratrance, tetu, sestřenici… Ale hlavně maminku i tatínka. Věřte, že je to strašná nálož."

Zpěvačka, která se netají tím, že se už čtyřicet let potýká s panickými atakami, ale přesto neztrácí naději na to, že se v jejím životě objeví někdo nový. "Nechávám to plynout, třeba se ještě někdo někdy někde najde," dodala.

Martinová se Zmrhalem tvořili pár od roku 2014. Tehdy kvůli němu královna české country opustila svého manžela, bubeníka Jaroslava Petráska, se kterým strávila pětadvacet let. "Máme spolu úžasný dítě a v podstatě jsme si nic neudělali, jenom to prostě tak nějak všechno vyprchalo. Je to škoda," řekla v roce 2015 pro deník Aha! Martinová, které se podařilo udržet si s bývalým manželem přátelský vztah.