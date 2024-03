Nové zálohy za plyn šokovaly Patrasovou a Slováčka. "Tolik neprotopíme," tvrdí svorně

V poslední době se to na manžele Dagmar Patrasovou a Felixe Slováčka valí ze všech stran. Stres jim dělají kromě jiného i nové zálohy na plyn. Podle aktuálního vyúčtování mají manželé platit za energie ve vinohradské vile 25 tisíc korun měsíčně.

"To je strašný! Teď nám přišly nové zálohy na plyn a vůbec nechápu, proč jsou za pětadvacet tisíc korun!" svěřil se podrážděný Slováček deníku Blesk a svá tvrzení doložil i dokumenty. "To jsou strašně velké peníze a my prostě takové prachy měsíčně neprotopíme!" Nemyslí si, že by chyba byla na jejich straně. "Topíme pořád stejně, to prostě není možné!" trvá na svém saxofonista a s manželkou zvažuje i to, že nechají zkontrolovat plynový kotel.

"Není to o tom, že si neumíme s Dádou vydělat peníze, ale tohle je prostě přes čáru a tak velké zálohy, pokud ten kotel není špatný, prostě platit nehodláme," rozčiloval se Slováček.

Starosti se na manželský pár hrnou ze všech stran. Jejich dcera Anna Slováčková se už po několikáté potýká s rakovinou a minulý týden se nechal saxofonista slyšet, že s mámou nekomunikuje. Podle něj za to můžou Patrasové problémy s alkoholem. To ale ona vyvrací s tím, že s Annou nejenže komunikuje, ale také se navštěvují. "Zrovna včera tu byla," oznámila eXtra v pátek Patrasová.

Zatímco podle Slováčka Patrasová svou dceru, která se musí soustředit na léčbu, trápí svými alkoholovými excesy, ona to vidí tak, že těmito vyjádřeními sleduje Slováček své vlastní zájmy. "Asi špatné svědomí z bývalého mileneckého vztahu. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat. Stáří je smutná věc," dodala trpce.