Anna Slováčková s mámou prý nemluví. Můžou za to Patrasové problémy s alkoholem

To, že Dagmar Patrasová se už nějakou dobu potýká s problémy s alkoholem, je veřejné tajemství. Její dcera Anna Slováčková zatím už poněkolikáté bojuje s návratem rakoviny. Těžké období ale rodinu vůbec nestmelilo, naopak, podle Felixe Slováčka spolu matka s dcerou komunikují jen minimálně.

"Já jsem s Aničkou v pohodě, voláme si, scházíme se, říkáme si, co a jak. S mámou nekomunikuje skoro vůbec," popsal situaci v rodině pro Blesk se smutkem v hlase. Dcera podle něj omezila rozhovory s mámou, aby se zbytečně nestresovala.

Přiznal, že v koutku duše doufal, že náročná nemoc jejich dcery přiměje Patrasovou, aby vyhledala odbornou pomoc ohledně svého alkoholismu. "Myslel jsem, že přijde a řekne: ‘Aničko, já ti udělám radost, ať to nemáš v životě tak těžký, půjdu za panem doktorem poradit se’. Ale ne," postěžoval si frustrovaně.

Do své dcery vkládá veškerou víru v to, že si se zákeřnou nemocí znovu poradí. "Hlavně chci Aničce popřát hodně štěstí, protože bez toho to prostě nevybojuje. A ona je bojovnice, takže věřím, že se k tomu přikloní i něco shora. Věřím na zázraky," dodal s nadějí Slováček.