Nora Fridrichová obvinění ze šikany ustála: "Některé věci byly pravda, jiné nepravda"

Moderátorka a dramaturgyně 168 hodin Nora Fridrichová se podle vyšetřovací komise Rady České televize šikany svých kolegů nedopustila. Loni na podzim ji z nevhodného chování obvinili teď už bývalí reportéři pořadu a nyní se k tomu vyjádřila i sama Fridrichová.

"Některé věci, které jsem se dočetla v médiích, byly pravda, některé byly přehnané a některé nepravda," uvedla v pořadu DVTV. "Třeba že jsem se převlékala v kanceláři a byla mi vidět podprsenka - ano, to se stalo, možná se to zase ještě stane, je mi líto, že to někomu vadilo. Mně to vlastně v té chvíli nevadilo, asi by mi to nevadilo ani u nikoho jiného, takže jde o míru, která je pro každého přijatelná jinak."

Jiná obvinění ovšem považovala za přehnaná. "Hodně jsem přemýšlela, jestli jsem někomu neublížila. Nevhodně ve smyslu zlého, agresivního, vulgárního, šikanózního, bosserského chování, se domnívám, že jsem se nedopustila," řekla hned na začátek. "Zároveň je to chování, kterým dost opovrhuju, takže jsem se ho ani nechtěla dopouštět."

Obvinění z toho, že si v pracovní době vybavovala soukromé nákupy, označila za pravdivé, dodala ovšem, že to podle ní nemělo vliv na její profesionalitu nebo pracovní morálku. Hájila se také tím, že se to událo v mimořádné době, kdy byla pandemie koronaviru na vzestupu.

Nařčení z toho, že by kvůli poradám s ní měli mít kolegové psychosomatické potíže - pro SeznamZprávy ještě v únoru uvedli, že trpěli bolestmi břicha, hlavy i zvracením z nervozity -, Fridrichová razantně popřela. Podle ní by takovéto problémy automaticky vedly k omluvené absenci v práci, která by musela být náležitě zdokumentovaná. Navíc porady podle ní probíhaly pokaždé ve výsostně přátelském duchu a otevřené atmosféře.

"Snad se na mě bývalá kolegyně nebude zlobit, mně prostě některé věci, které mi byly vyčítány a působily dramaticky, přišly osobní a s tím moc neudělám," dodala ještě. "Například, jak mám vysvětlovat ex kolegyni její tvrzení, že spolupráce se mnou přispěla k rozpadu jejího manželství. Já si to pamatuji jinak, myslím si, že k rozpadu jejího manželství přispělo to, že podváděla svého manžela."