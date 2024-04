Nikol Leitgeb se pochlubila novým účesem. Jejím synům se nelíbí

S jarem se Nikol Leitgeb rozhodla pro nový sestřih. U kadeřnice Kláry Šebelové se pochlubila zvlněným mikádem a nešetřila nadšením. "Chtělo to lehčí hlavu prostě," pochvalovala si blonďatá influencerka, která je známá kromě jiného i hustými a zdravými vlasy. "Fresh sestřih, co mi ubere pár let."

Zatímco fanouškové v komentářích rozdávali komplimenty jeden za druhým, doma Leitgeb čekala studená sprcha. Hned při příchodu domů ji zpražil starší syn, šestiletý Mathias, kterého má z předešlého vztahu.

"Jak to sakra vypadáš?" obořil se na ni. Ještě hůř nesl maminčinu změnu dvouletý Tobík. "Já chci mámu," naříkal. Jediný v domácnosti, komu nový účes nijak zvlášť nepřekážel, byl pes Pan Meruňka, který svou paničku uvítal se stejným nadšením jako vždy.

Z reakce synů si ovšem Leitgeb hlavu nedělá a pobaveně je sdílí i se svými sledujícími. Neovlivnilo to ani její radost z jarní proměny. "Den čtvrtý a furt ještě nelituju," konstatovala spokojeně ve svých InstaStories.